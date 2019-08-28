ورد النيل يهدد أراضي الفيوم بالعطش.. مزارعون: نطالب مديرية الري بإزالته وتطهير الترع.. صيادون: يؤثر على صيد الأسماك مصدر رزقنا الوحيد.. ونقيب الفلاحين: كارثة حقيقية تهدد المحاصيل

وكيل وزارة الزراعة: نتواصل مع الري لإزالة هذا الخطر الذي يهدد الزراعة

فلاحون: النبات ينمو بشكل كبير داخل الترع وأمام السدود والقناطر

انتشار ورد النيل في ترعة الحامولي بشكل كبير

وأضاف أن ورد النيل "مشكلة قديمة يتكرر صداها خلال الفترة الحالية والمقبلة مع دخول مصر في مرحلة فقر مائي أدى إلى مطالبة الفلاحين بتقنين زراعة الأرز لـ ٦٠٠ ألف فدان"، مؤكدا أنه كان من الأجدى أن يتم القضاء على ورد النيل لكي يجري توفير المياه واستخدامها في زراعة الأرز، بالإضافة إلى أن النبات ينمو بشكل كبير داخل الترع وأمام السدود والقناطر وعند الكباري والسواقى بصورة مفزعة".







ورد النيل.. خطر كبير يهدد المياه ويسبب مشاكل للفلاحين والصيادين بمحافظة الفيوم، ويتسبب في معاناة كبيرة، ما يجعله يستحق لقب "السارق الأول للمياه".يقول علي محمد، مزراع، إنهم يواجهون مشكلة كبيرة مع ورد النيل الذي يتكاثر في ترع محافظة الفيوم بجميع مراكزها، مشيرًا إلى أن إهدار الماء بهذا الشكل جريمة أيضًا يجب أن يعاقب عليها المسئولون عن الري.يقول خالد شريف بورقيبة، نقيب الفلاحين بالفيوم، إن نبات ورد النيل كارثة حقيقية بالنسبة للفلاحين لتبخيره المياه، وإهداره كميات كبيرة من المياه واستهلاكه كميات كبيرة جدًا منها.وأضاف نقيب الفلاحين بالفيوم أن محافظة الفيوم محرومة منذ أكثر من 15 عامًا من زراعة الأرز نهائيا، حرصًا على توفير مياه الري، نظرا لأن الأرز يهدر كميات كبيرة من مياه الري.وقال محمود جمعة، فلاح من مركز يوسف الصديق، إن "ترعة الحامولي وبالتحديد أمام كوبري الحامولي ذو الفقار بمركز يوسف الصديق ينتشر ورد النيل بمسافات طويلة بالترع والمصارف ويهدر كميات كبيرة من مياه الري، ما يسبب أزمة في نهايات القرى والعزب بسبب الفاقد من مياه الري التي يمتصها ورد النيل".من جانبه، يؤكد جمعة السيد، صياد بمركز أبشواي، أن ورد النيل يعوق مهنة صيد الأسماك، حيث يكون عائقا أمام الصيادين في جميع الترع والبحيرات، ما يؤثر على كميات الأسماك التي يقومون باصطيادها، ومهمة الصيد دخل أساسي لرزقهم وقوت يومهم.وذكر شوقي السيد، فلاح من مركز سنورس، أن موضوع انتشار ورد النيل بحاجة إلى تكاتف وزارتي الري والزراعة، لأن المشكلة متشابكة فالنبات يحتاج إلى مكافحة كبيرة من وزارة الري.وطالب عويس الروبي، فلاح بمركز أطسا، بقيام مديرية الري بالفيوم بإزالة ورد النيل المنتشر بصورة كبيرة ومزعجة بالترع والمصارف بالفيوم.ويقول المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن ورد النيل يشكل خطرا على مياه الري بالترع والمصارف، ومديرية الزراعة بالفيوم تتواصل دائما مع وكيل وزارة الري بالمحافظة، لإزالة وتطهير المصارف والترع من هذا الخطر الذي يهدد الزراعات ويؤثر على امتصاص منسوب المياه.