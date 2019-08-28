رفع 2262 حالة إشغال طريق فى إيتاي البارود

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها بدائرة محافظة البحيرة لرفع الاشغالات وازالتها للقضاء على الأسواق العشوائية والاختناقات المرورية تيسيرا على المواطنين.





وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن نشاط قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة والحملات اليومية والإجراءات التي يتم إتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الإنضباط ورفع كافة الإشغالات من الشوارع لتطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين والقضاء على ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين والتي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين وتعوق حالة الانسياب المرورى مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم.





وفى إطار ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود تمكنت خلال الفترة من 8/17 حتي 2019/8/23 من رفع 2262 حالة إشغال متنوعة عبارة عن (فروشات - تندات - أكشاك لوحات إعلانية - فروشات).



