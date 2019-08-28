ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السويدي: الاتفاق مع الحكومة على تحديث أجندة الإصلاحات كل 6 أشهر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:41 م
محمد السويدي رئيس
محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات
أ ش أ
صرح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي بأنه تم الاتفاق مع الحكومة على تحديث أجندة الإصلاحات المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، كل ستة أشهر، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على أول إصدار محدث لها.

وقال محمد السويدي- في تصريح له اليوم، الأربعاء - إن التحديث يتطلب الاتصال الدائم مع الغرف والمنشآت الصناعية للوقوف على آخر المستجدات سواء عوائق استجدت أو تمت إزالتها، مشيرا إلى أن هذا التحديث يأتي في إطار جهود الاتحاد لبحث التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة، وستتم مناقشة العوائق سواء القطاعية أو العامة والعمل على حلها.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أنه تم عمل دراسة من جانب الاتحاد للعديد من الموضوعات المشتركة مع مختلف المنظمات كالغرف الأجنبية والمشتركة بجانب الدراسات التي قامت بها مؤسسات بحثية مختصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الصناعات والعمل الدولية تستعرضان التجربة المصرية في تطبيق مسؤولية الشركات SCORE العالمي

رئيس الوزراء يبحث تحديات صناعة الأسمنت.. برنامج لدعم الصادرات وإعادة جدولة مديونيات المصانع.. اتحاد الصناعات: قطاع واعد وفيه فائض إنتاج.. ومواد البناء: الصناعة تعاني من ارتفاع التكلفة

مدبولي يوجه بصرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر

اتحاد الصناعات: تراجع سعر الفائدة يزيد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

فيفي عبده بإطلالة شبابية .. والجمهور: صاروخ الأجيال

وقت رفع الإصبع في الصلاة أثناء التشهد.. فيديو

هز شباك الفريق الأبيض 6 مرات.. بعبع الزمالك يقود مصر المقاصة

آخر موعد لتلقي تظلمات البطاقات التموينية.. اليوم

البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كأس العالم لأندية اليد.. توافد جماهير الزمالك على مباراة كيل الألماني ..صور

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى