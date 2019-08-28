يقدم الشيف الشربيني طريقة سهلة وسريعة لعمل شوربة بمذاق لا يقلوم وشكل مشهي زهى طريقة عمل شوربة بطاطس بالكرات والجرجير



مقادير شوربة بطاطس بالكرات والجرجير

بطاطس

بصل

ثوم

كرات

مرقة

كريمة

جرجير

ملح

فلفل

زعتر

زبدة

التقديم

عيش محمص



طريقة تحضير شوربة بطاطس بالكرات والجرجير

* تبشر البطاطس بشرًا رفيعًا جدًا



* يشوح البصل والكرات مع الزبدة وملح وفلفل وثوم



* تضاف البطاطس إلى الحلة مع الجرجير ويقلبا جيدا



* تضاف المرقة والزعتر وتترك حتى تغلي تماما



* يحمص الخبز في الفرن لمدة 7 دقائق



* ترفع الشوربة وتضاف إليها الكريمة ثم تضرب بالخلاط اليدوي وتقدم مع الخبز المحمص