الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.



كما تمت إحاطة مجلس الوزراء بتقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.



كما تمت إحاطة المجلس بتقرير بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق في تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التي تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو ايفاد العاملين لديها في بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.



