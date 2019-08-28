بنكمل بعض.. استعدادات مكثفة بجامعة المنوفية لاستقبال أسبوع شباب متحدى الاعاقة.. 1500 طالب يتنافسون في مختلف الأنشطة..وطوارئ بالصحة

- الاحد انطلاق اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الاعاقة بجامعة المنوفية

- استعددات مكثفة بالمدن الجامعية لتوفير سبل الراحة للطلاب

- تواجد الأطباء فى مختلف التخصصات وسيارات الإسعاف خاصة أثناء طابور العرض

- تجهيز عيادات متنقلة بها كافة الأدوية خلال الاحتفالات



تستعد جامعة المنوفية، لاطلاق الحدث الاكبر في الاول من سبتمبر المقبل لانطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة يوم الأحد القادم لاستقبال ١٥٠٠ طالب وطالبة من ذوى القدرات الخاصة يمثلون ٢٠ جامعة للتنافس فى مختلف الأنشطة تحت شعار "بنكمل بعض".



ويتابع الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، يوميا استعدادات وتجهيزات الجامعة لاستقبال هذا الحدث الهام، حيث تفقد العمل برعاية الشباب واستاد الجامعة، وتابع بروفات العرض الرياضى الذى سيتم بحفل الافتتاح تحت إشراف الدكتور إبراهيم غريب عميد التربية الرياضية السابق ورئيس اللجنة الفنية للعروض، وتدريب الدكتور محمد نصار والدكتورة عطيات محمد.



كما تفقد رئيس الجامعة تجهيزات عربة الكرنفال من تصميم وإشراف الدكتور مصطفى عبد الخالق أستاذ التصميم ورئيس لجنة الكرنفال.



وأكد مبارك أن تنظيم جامعة المنوفية لهذا الحدث الهام يأتى تأكيدا على قدرتها فى تنظيم الأحداث الجامعية الكبرى، وتؤكد أن نجاح أسبوع شباب الجامعات الحادى عشر والذى نظمته الجامعة فى سبتمبر 2017 لم يكن وليد صدفة بل نتاج تعاون إمكانات بشرية هائلة تضع كامل خبراتها لإنجاح هذه الفاعلية الهامة، وما تمتلكه الجامعة من بنية تحتية قوية ما يضمن تنفيذ فعاليات الأسبوع على أكمل وجه لتكتب الجامعة تاريخا جديدا من النجاحات.



كما أضاف مبارك أن هذا الملتقى الطلابى يأتى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨ عاما لمتحدى الإعاقة والذى يعد نقطة مضيئة لإطلاق طاقاتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى المجتمع والمضى فى طريق التنمية المستدامة التى يعيشها الوطن، ورسالة نبعثها للجميع أن شبابنا متحدي الإعاقة ليسوا أقل قدرًا من غيرهم في قدرتهم على استغلال طاقاتهم الإبداعية، كما سيبرز من خلال فاعليات هذا الأسبوع مواهب وقدرات وطاقات متدفقه، والكل فائز باللقاء والتعارف والتواصل والتنافس الشريف.



كما أشار مبارك إلى استعدادات المدن الجامعية لتسكين وإعاشة الطلاب وتجهيزها بالاحتياجات اللازمة لتوفير سبل الراحة للطلاب، وتجهيز أماكن الأنشطة التى يتنافس بها الطلاب وتشمل النشاط الرياضي، الاجتماعي، الثقافى، الفنى، العلمى والتكنولوجى، الجوالة والخدمة العامة، والكرنفال.



واستعدادا للاحتفالات .. عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور علاء السيسى رئيس الادارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتور حازم الدسوقي مدير عام الإدارة الطبية، واستعرض خلال الاجتماع استعدادات الإدارة الطبية لفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة الذى تستضيفه الجامعة لأول مرة.



وأكد مبارك علي أهمية تواجد الأطباء فى مختلف التخصصات، وسيارات الإسعاف خاصة أثناء طابور العرض، وتجهيز عيادات متنقلة بها كافة الأدوية اللازمة، وقدم الدسوقي خطة الإدارة للتطوير في ظل تكليفات رئيس الجامعة.



كما استعرض المجلس الطرق المختلفة لزيادة موارد الصندوق وتوفير موارد السداد المتزايدة للاحتياجات الطبية.



كما ترأس مبارك أيضا اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية بحضور الدكتور محمد مصطفي السيد المشرف العام علي المدن الجامعية، ونبيلة محمد عبد الله مدير عام المدن الجامعية، حيث استعرض الاجتماع آخر المستجدات والتجهيزات لاستقبال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة لاسيما وأن المدن الجامعية تتحمل العبء الأكبر من ناحية الإقامة والإعاشة، مشيرا إلى تجهيز وجبات جافة من أجل تلبية رغبات الوفود.



كما أكد رئيس الجامعة علي عمل دورات تدريبية في القريب العاجل للعاملين بالفندق خاصة مقدمي الخدمة الفندقية.



كما تابع مبارك التجهيزات التى تتم لاستقبال وتسكين ١٥٠٠ طالب وطالبة من ٢٠ جامعة مشاركة فى أنشطة الأسبوع، وتوافر سبل الراحة للطلاب من ذوى القدرات الخاصة وتفقد أماكن التسكين والإقامة والتأكد من تركيب الرامبات الخاصة بتسهيل تحرك الطلاب، مشيدا بحجم العمل بالمدن وتجهيز كافة الاحتياجات، كما تفقد رئيس الجامعة تجهيزات فندق الجامعة لاستقبال ضيوف الجامعة.



