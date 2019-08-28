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راكب يتسبب في إلغاء 130 رحلة جوية في مطار ميونيخ

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:33 م
إلغاء 130 رحلة جوية
إلغاء 130 رحلة جوية في مطار ميونيخ
دعاء أبوهشيمة
ألغى مطار مدينة ميونيخ، أمس الثلاثاء، 130 رحلة جوية ؛ وذلك بعدما قامت الشرطة بتعليق إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ عن طريق الخطأ.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أعلن المطار أنه تم العثور على الرجل المفقود، وهو إسباني الجنسية، في صالة رقم 1 بعد أن دخل من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مطار ميونيخ، روبرت فيلهلم، إنه كان من المقرر أن ينتقل الراكب إلى رحلة أخرى في مطار ميونيخ، بعدما وصل في رحلة من خارج الاتحاد الأوروبي. وقبل الصعود إلى رحلة الاتصال، كان على الراكب المرور عبر عناصر التحكم الأمنية، ولكن بدلا من ذلك فتح باب الطوارئ وتركه على الرغم من إطلاق الإنذار.

وأوضح فيلهلم، أن قرابة 5000 راكب تأثروا بالعطل، في الوقت الذي كانت تبحث فيه الشرطة الفيدرالية عن الراكب الذي لم يكشف عن هويته، مشيرًا إلى أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت، والركاب الذين كانوا يخضعون بالفعل لفحوص أمنية لرحلاتهم المغادرة، اضطروا إلى اجراء تلك العملية مرة أخرى.

وتم استئناف إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة 4 ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم، وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.

ويعد مطار ميونيخ أحد أكثر مراكز الطيران ازدحاما في ألمانيا، وقد جاء الإغلاق خلال موسم الذروة في فصل الصيف.

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