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انخفاض 6 جنيهات في كرتونة البيض..استقرار أسعار الدواجن الأربعاء 28 - 8 - 2019

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:35 م
الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
جمال صلاح الدين
شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا نسبيا، وحرصا من "صدى البلد، على تقديم خدمة مميزة لقرائه، ننشر أسعار الدواجن اليوم الاربعاء، الموافق 28 - 8 - 2019، في البورصة المصرية الرئيسية.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 20 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 6 و6.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4.5 و4.25 جنيه.

واستقرت أسعار الأمهات البيضاء عند 18 جنيهًا، ووانخفضت كرتونة البيض الأبيض الي 31 جنيها بدلا من 36.

وانخفضت كرتونة البيض الأحمر لتسجل 30 جنيها بدلا من 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.

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