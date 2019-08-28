مد أجل الحكم إلى 11 سبتمبر في قضية التخابر مع حماس

قرر المستشار محمد شيرين فهمى، مد أجل الحكم في محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، الي جلسة 11 سبتمبر المقبل ، مع استمرار حبس المتهمين.





جاء القرار بناء علي ورود كتاب أمن القاهرة الرقيم 7435/1 والمؤرخ 27 /8 / 2019، بتعذر عرض المتهمين في الجلسة المشار إليه لظروف أمنية .





نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".





وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.



