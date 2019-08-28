ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مد أجل الحكم إلى 11 سبتمبر في قضية التخابر مع حماس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:42 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قرر المستشار محمد شيرين فهمى، مد أجل الحكم في محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، الي جلسة 11 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين. 

جاء القرار بناء علي ورود كتاب أمن القاهرة الرقيم 7435/1 والمؤرخ 27 /8 / 2019، بتعذر عرض المتهمين في الجلسة المشار إليه لظروف أمنية.

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 24 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات.. الجنايات تواصل محاكمة 24 متهما في التخابر مع حماس

استكمال محاكمة 24 متهما في التخابر مع حماس.. اليوم

تأجيل محاكمة ٢٤ متهما في التخابر مع حماس لجلسة ٤ يوليو

الجنايات تستكمل محاكمة 24 متهما في التخابر مع حماس

تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما في التخابر مع حماس لـ 11 يوليو

اليوم.. محاكمة 24 قياديا إخوانيا في التخابر مع حماس

ترشيحاتنا

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

الأرصاد تكشف حقيقة تأثير حرائق غابات الأمازون على مصر.. فيديو

بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

علاج جرثومة المعدة بالخل .. خرافة ولا حقيقة !!

حدث ليلاً.. الحكومة: الأحد يمكن أن يكون إجازة رسمية في هذه الحالة وسقوط شجرة كبيرة يحجز أهالي عين شمس الشرقية في شارع: فين الحي يشيلها

وفاء الكيلاني تنشر صورة رومانسية مع تيم الحسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل