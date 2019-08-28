القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مطار عدن

ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني- في تغريدة على تويتر اليوم- الأربعاء أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين.
وقال الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".
وكانت القوات الحكومية قد دخلت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، من أجل تحريرها من يد المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".
وكانت القوات الحكومية قد دخلت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، من أجل تحريرها من يد المجلس الانتقالي الجنوبي.