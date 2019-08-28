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القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مطار عدن

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:38 م
مطار عدن اليمني
مطار عدن اليمني
رويترز
ذكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني- في تغريدة على تويتر اليوم- الأربعاء أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين.

وقال الإرياني في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار".

وكانت القوات الحكومية قد دخلت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، من أجل تحريرها من يد المجلس الانتقالي الجنوبي.

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