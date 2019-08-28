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لعلماء مصر بالخارج.. تعرف على خطوات التسجيل بمؤسسة مصر تستطيع

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:35 م
مؤسسة مصر تستطيع
مؤسسة مصر تستطيع
القسم الدبلوماسي
تعتبر مؤسسة مصر تستطيع، أحد الكيانانات التي خرجت إلى النور ليجمع علماء وخبراء مصر بالخارج لتقديم خبراتهم وأبحاثهم من أجل المشاركة في عملية التنمية.

لذلك تدعو وزارة الهجرة، خبراء مصر بالخارج إلى الانضمام للمؤسسة، حيث تم فتح باب العضوية و التسجيل عبر الموقع الرسمي لها في 3 خطوات :

: www.egyptcan.org.eg الدخول على القسم الخاص بالتسجيل، أو الدخول مباشرة على الرابط التالي:
https://www.egyptcan.org.eg/?page_id=1039

- تسجيل البيانات الشخصية كاملة للتواصل مع الوزارة، ولمشاهدة الفيديوهات الترويجية للمؤسسة على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=gc5mGfpWr7Q

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