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محافظات

13500 استمارة كارت ذكي لمزارعي الفيوم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:36 م
13500 استمارة كارت
13500 استمارة كارت ذكى لمزارعى الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قامت مديرية الزراعة بالفيوم، بمراجعة الاستمارات الخاصة بالكارت الذكي عقب وصولها من وزارة الإنتاج الحربي ويبلغ عددها 13500 استمارة لدخولها على المنظومة المعدة لذلك.

وأضاف جودة بأنه في مجال حماية الأراضي بلغ عدد الإزالات التي تمت خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك بلغت 25 حالة بمساحة 23 قيراط، و45 حالة من الإزالات التي تمت في المهد بمساحة فدان و22 قيراطا.

وفي مجال الإرشاد الزراعي تم تخصيص حقول تكثيف لمحصول فول الصويا والذرة الشامي بمركزي سنورس والفيوم، وتخصيص حقل عن ترشيد استخدام مياه الري بمركز اطسا.

والتدريب أيضا على تطوير اعمال الري الحقلي، بالإضافة إلى متابعة المرور على الحقول الإرشادية للمحاصيل الحقلية القائمة بمراكز المحافظة.

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