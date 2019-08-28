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حوادث

صور.. ضبط أقلام ليزر وشواحن كهرباء بحوزة مندوب مبيعات قبل ترويجها بالقاهرة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
محمد صبرى
عثر رجال مباحث المصنفات بالقاهرة على اقلام ليزر وشواحن كهرباء بحوزة مندوب مبيعات قبل ترويجها بالأسواق .

وردت معلومات لضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بالقاهرة مفادها أن مندوب مبيعات يحوز كميات كبيرة من أقلام الليزر مجهولة المصدر والممنوع تداولها بالمخالفة لأحكام القانون بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكي وعثر بحوزته على عدد 135 قلم ليزر بعيد المدى لمسافة تتجاوز 3 كيلو مترات  و عدد 135 شاحن كهرباء لبطارية قلم الليزر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
صور.. ضبط أقلام ليزر وشواحن كهرباء بحوزة مندوب مبيعات قبل ترويجها بالقاهرة
صور.. ضبط أقلام ليزر وشواحن كهرباء بحوزة مندوب مبيعات قبل ترويجها بالقاهرة

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