بنك ناصر يتعاقد مع شركتين لإدارة محفظته المالية "تفاصيل"

وقع الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية لبنك ناصر مع المجموعة المصرية لادارة المحافظ المالية- هيرمس (EFG) ويمثلها الدكتور ولاء حازم يسن العضو المنتدب، وشركة سي أي استس مانجمنت (CI Assets Management ) ويمثلها الدكتور عمرو عبدالعاطي أحمد العضو المنتدب.



وأعلن شريف فاروق عن توقيع البنك عقد إدارة أصوله فى إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تتضمن استثماراته فى الشركات المتداولة بالبورصة المصرية من خلال الشركات المسجلة لدي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.



واكد فاروق أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بإعادة الهيكلة والتعاقد مع شركات لإدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة للبنك بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري على المال المستثمر.



واشار فاروق ان البنك قام بطرح ممارسة لإدارة محافظ الأوراق المالية الخاصة به بين الشركات المتخصصة فى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية التى تباشر نشاطها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم ( 95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له والمرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال فى إدارة محافظ الأوراق المالية التى لها خبرة فى هذا المجال كما قامت لجنة الاستثمار بالبنك بوضع معايير فنية ومالية للترسية تضمنت تقديم كافة المعلومات عن الشركات وسابقة أعمالها في إدارة محافظ الأسهم بالبورصة، وحجم الأصول التي تديرها كل شركة، كذلك تطور حجم الأصول بها، فضلًا عن حجم العملاء سواء أفراد أو مؤسسات، بالإضافة إلى فريق البحوث والاستثمار والمخاطر بكل شركة ومدي قوته كما تضمنت الشروط الفنية لممارسة التركيز على نسبة الأرباح المحققة، مقارنة بحجم الأصول فيما اقتصرت الممارسة المالية على نسبة مصاريف الادارة وحسن الأداء.



واوضح فاروق ان اللجنة انتهت بعد الدراسة ومراجعة كافةإجراءات تحديد أفضل الشركات المتوافرة فيها الشروط الفنية للتعاقد معها وذلك وفقًا لما هو ثابت بمحاضر اللجان المشكلة لهذا الشأن و تم ترسية الممارسة علي المجموعة المصرية لادارة المحافظ المالية "هيرمس " وشركة "سي أي استس مانجمنت ".

