علي مسعود: الإصلاح الاقتصادي داخل مصر سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.. فيديو

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن العلاقات المصرية اليابانية ليست علاقات دبلوماسية واقتصادية ولكن فيها جزء ثقافي وحضاري بصورة واضحة، بالإضافة إلى أن الجانب الاستثماري مع اليابان له ثلاثة جوانب، الأول يتمثل في التجارة البينية بين البلدين، والجانب الثاني يمثل الاستثمارات اليابانية في مصر، والثالث يمثل التعاون في نطاق التعليم والبحث العلمي لرفع مستوى التكنولوجيا.



وأكد الدكتور علي مسعود، في مداخلة هاتفية في فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أن شكل العلاقة الاقتصادية بين مصر واليابان سيتغير خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة، لسببين لأن مصر الآن ليست تعرض الرؤية المصرية والتنمية ولكن لها ظهير كبير "القارة الأفريقية"، وبالتالي عرض الفرص الاستثمارية على الجانب الياباني سيزيد، والإصلاح الاقتصادي داخل مصر سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.



وأضاف عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى عملت على تحسين الاقتصاد المصرى وجعله أكثر تنافسية فى السوق الاقتصادية العالمية، موضحًا أن التاريخ سيقف كثيرًا جدًا عند فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لأن ماصر تنقل رؤيتها لباقى القارة الأفريقية والتى تعمل على التكامل مع باقى الدول من باب المنفعة المتبادلة.



وأوضح الدكتور علي مسعود، أن الاستثمارات الأجنبية كانت مركزة فى الفترة الماضية على قطاعى التعليم والبينة التحتية فقط، ولكن اليوم من خلال مؤتمر التيكاد يؤكد أن نمط المناخ الاستثمارى فى أفريقيا يتغير وسيعمل نمو اقتصادى فى أفريقيا.

