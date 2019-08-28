حملة بأسوان.. ضبط مخالفات مرورية وتموينية و813 هاربا من أحكام

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.



وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 813 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 196 حكم حبس جزئى، و 32 حكم حبس مستأنف ، و 427 أحكام غرامات، و 155 مخالفات و 2 متهمين .



وفي مجال ضبط الأسلحة الناريه والمواد المخدرة تم ضبط 13 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية و 2.5 كيلو جرام بانجو، بجانب 100 جرام من مخدر الحشيش ، و 90 جرام أفيون و 4 أسلحة بيضاء ومتهم .



وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لسلع مجهولة المصدر .



وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 134 مخالفة متنوعة شملت 89 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 45 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .



وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 585 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 مركبات توك توك و 7 دراجة نارية بدون ترخيص ، وتحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 81 تصالح فورى ، و 100 مخالفة غرامة ونش ، و 87 حالة عدم قبول التصالح، و 195 مخالفة متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وإتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم .