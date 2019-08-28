قرارات حاسمة .. فودة ينهي مشكلة كثافة رياض الأطفال بشرم الشيخ

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرار لصالح الطلاب وأولياء امورهم، وذلك خلال لقاءه بمحمد عقل، مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء، فنظرا لتوفر الخدمة التعليمية المميزة، وقلة اعداد الطلاب بتلك التجمعات البعيدة مما ادي لوجود طلب متزايد للتحويل لتلك المدارس من خارج تلك الوديان علي مستوي مدن المحافظة .



قرر المحافظ، قصر التعليم بمدارس الوديان والتجمعات البدوية لابناء الوديان، للحفاظ علي وصول خدمة تعليمية متميزة لابناء تلك الوديان ، حيث ان الغرض من انشاء تلك المدارس تادية الخدمة بالوديان علي افضل ما يكون.



وحلا لمشكلة زيادة اعداد المتقدمين لرياض الاطفال بادارة شرم الشيخ التعليمية ممن بلغ سنهم 5 سنوات فاكثرفي 1/ 10 /2019، قررالمحافظ استغلال مبني مكتبة الطفل بمنطقة هضبة ام السيد بشرم الشيخ ،كقاعات لرياض الأطفال لاستيعاب الأطفال ممن بلغوا خمس سنوات فأكثر بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التوسعات بالمدارس بالتنسيق مع الأبنية التعليمية ومجلس مدينة شرم الشيخ علي ان تتولي مديرية التربية والتعليم تجهيز تلك القاعات بالمستلزمات وتوفير معلمات رياض الأطفال.