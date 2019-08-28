الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيفات الدولية مقياس هام وفعلي لتقدم أي جامعة.



وأشار محمد الخشت ، علي هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي ، الذي يعقد الآن للإعلان عن إنجازات جامعة القاهرة، خلال العام أن تصنيف شنغهاي، أعلن لأول مرة انتقال جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة من بين 30 ألف جامعة.



وتابع: أحدثنا تقدم في العملية التعليمية والبحثية وسمعة الجامعة و ليست تصنيف شنغهاي هو التصنيف الوحيد ولكن أعلن أيضا تصنيف كيو اس تقدم 110% وإدخال 11 تخصص جديد به.



واضاف: تمكنت الجامعة من تحديث الخطة الاستراتيجية للانتقال لجامعة الجيل الثالث وطورنا مفهوم جامعة الجيل الثالث ليتناسب معنا

كما تم ربط الإصلاح الديني بالتنمية الاقتصادية لأول مرة كما اتجهنا إلى تمكين المرأة وفقا لمعيار الكفاءة.



وقال: تقدمنا في تصنيف ليدن وتحتل المركز 341 عالميا وفي تصنيف كيو اس تقدمت زراعة القاهرة 50 مركزا كما أن جامعة القاهرة تسبق جامعات عريقة كجامعة ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي وفي تصنيف شنغهاي للتخصصات تقدمنا 14 تخصصا كما تقدمنا 176 مركزا في تصنيف ويبمكترس.



وتابع: لدينا 12 ألف موقع لأعضاء هيئة التدريس 7000 طالب وافد للانفتاح على الثقافات كما تمكنا من رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية وترميم مبنى القبة وفقا للجنة تم تشكلها من كلية الآثار كما تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى من أنظمة الصوت وغيرها وتطوير المدن الجامعية.