ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:40 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي - عدسة : هدير عبده
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيفات الدولية مقياس هام وفعلي لتقدم أي جامعة.

وأشار محمد الخشت ، علي هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي ، الذي يعقد الآن للإعلان عن إنجازات جامعة القاهرة، خلال العام أن تصنيف شنغهاي، أعلن لأول مرة انتقال جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة من بين 30 ألف جامعة.

وتابع: أحدثنا تقدم في العملية التعليمية والبحثية وسمعة الجامعة و ليست تصنيف شنغهاي هو التصنيف الوحيد ولكن أعلن أيضا تصنيف كيو اس تقدم 110% وإدخال 11 تخصص جديد به.

واضاف: تمكنت الجامعة من تحديث الخطة الاستراتيجية للانتقال لجامعة الجيل الثالث وطورنا مفهوم جامعة الجيل الثالث ليتناسب معنا
كما تم ربط الإصلاح الديني بالتنمية الاقتصادية لأول مرة كما اتجهنا إلى تمكين المرأة وفقا لمعيار الكفاءة.

وقال: تقدمنا في تصنيف ليدن وتحتل المركز 341 عالميا وفي تصنيف كيو اس تقدمت زراعة القاهرة 50 مركزا كما أن جامعة القاهرة تسبق جامعات عريقة كجامعة ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي وفي تصنيف شنغهاي للتخصصات تقدمنا 14 تخصصا كما تقدمنا 176 مركزا في تصنيف ويبمكترس.

وتابع: لدينا 12 ألف موقع لأعضاء هيئة التدريس 7000 طالب وافد للانفتاح على الثقافات كما تمكنا من رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية وترميم مبنى القبة وفقا للجنة تم تشكلها من كلية الآثار كما تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى من أنظمة الصوت وغيرها وتطوير المدن الجامعية.
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي
الخشت: القاهرة تسبق جامعتي ليفربول وجورجيا في التصنيف الإنجليزي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة القاهرة يستعرض نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات

الخشت: تحسين سمعة جامعة القاهرة دوليا أحد أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية

قفزة غير مسبوقة لـ جامعة القاهرة في التصنيف الصيني العالمي.. تقدمت 100 مركز.. وسياسات جامعة الجيل الثالث كلمة السر

5 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني .. القاهرة على رأس أفضل 300 .. وعين شمس تحافظ على مكانتها ضمن أفضل 1000.. ورؤساء الجامعات يكشفون السبب

محمد الخشت: التحول لجامعات الجيل الثالث سر تقدمنا في التصنيفات الدولية

ترشيحاتنا

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

مريض نفسي.. السعوديون يدشنون هاشتاج للقبض على متحرش بمنقبة

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟

فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كأس العالم لأندية اليد.. توافد جماهير الزمالك على مباراة كيل الألماني ..صور