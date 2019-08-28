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فن

The Burnt Orange Heresy لـ إليزابيث ديبيكي يختتم فينيسيا السينمائي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:20 م
شعار مهرجان فينيسيا
شعار مهرجان فينيسيا
محمد نبيل
يختتم فيلم "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي ينطلق اليوم الأربعاء وتستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر المقبل.

ويتبع الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة لواحد من أكثر الرسامين غموضًا على مر العصور، ولكن جشع هذا التاجر يحركه لأن يصبح مستهلكًا لهذا النوع من السرقات ويتطور الأمر مع خروج أحد العمليات عن السيطرة.

الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، وقد سبق وأن شارك مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.

فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا، وعادة ما توصف أفلامه بالأكثر تميزا على مدار موسم المهرجانات.


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