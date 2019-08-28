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القبض على مسئول كبير في نتفليكس بتهمة الابتزاز الجنسي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:40 م
ستيفن فابريزيو
ستيفن فابريزيو
مريم صليب
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ستيفن فابريزيو، المسئول فى شركة "نتفليكس" بعد أن قامت إحدى السيدات بالاتصال بالشرطة لتستنجد بها لقيامه بابتزازها جنسيا ومارس الجنس معها أكثر من مرة تحت التهديد.

وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن شركة "نتفليكس" قامت بفصل مستشار عام لجمعية موشن بيكتشرز الأمريكية، وهي مجموعة تجارية تمثل مصالح خمسة استوديوهات سينمائية كبرى في واشنطن، بسبب توجيه تهمة الابتزاز الجنسي له بعد أن قامت الشرطة بالقبض عليه، وعقب ذلك قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصله عن العمل.

وأوضحت الصحيفة أن "ستيفن" استغل منصبه وابتز إحدى السيدات ومارس الجنس معها عدة مرات تحت التهديد، وعندما كانت ترفض كان يهددها و يرسل لها رسائل نصية مضمونها "سأتصل بوالديك، أنا أعلم أين مكانك، لا تحاولي الهروب".

وتمكنت المرأة من إيقاعه في شر أعماله وأبلغت الشرطة وقامت باستدراجه لمنزلها لممارسة الجنس، ولكنه وقع في الفخ وتمكنت الشرطة من القبض عليه.

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