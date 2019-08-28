ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 01:44 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها معلقة على الصور "Good morning"، لتشارك جمهورها ومتابعيها.

وتألقت ياسمين صبرى في هذه الإطلالة، مرتدية فستانا أبيض مشجر بالورود الحمراء، وكان يميزه أنه فستان محتشم وطويل وذات أكمام، على عكس ما تظهر به ياسمين صبرى من ستايل الفساتين الخاص بها.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتي" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم

أول تعليق من ياسمين صبري بعد تعرضها لوعكة صحية

شاهد.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ع العجلة .. شاهد ياسمين صبري في أحدث ظهور

شاهد.. ياسمين صبري في أحدث إطلالة لها

بـ بدي حمالات.. أحدث صورة لـ ياسمين صبري

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

استخدامه بمقابل مادي .. فيسبوك يثير الجدل بعد إزالة مجانا

ضربة مفاجئة لـ إسرائيل.. حزب الله يستعد لمحاربة تل أبيب

إسرائيل تعلن الاستنفار وتغلق المجال الجوي.. وحزب الله السبب

الأرصاد تكشف حقيقة تأثير حرائق غابات الأمازون على مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كأس العالم لأندية اليد.. توافد جماهير الزمالك على مباراة كيل الألماني ..صور

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى