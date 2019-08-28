فستان طويل محتشم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها معلقة على الصور "Good morning"، لتشارك جمهورها ومتابعيها.



وتألقت ياسمين صبرى في هذه الإطلالة، مرتدية فستانا أبيض مشجر بالورود الحمراء، وكان يميزه أنه فستان محتشم وطويل وذات أكمام، على عكس ما تظهر به ياسمين صبرى من ستايل الفساتين الخاص بها.



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتي" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا.





