وظائف خالية.. السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن عن حاجتها لـ منسق نقل واتصالات

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة عن حاجتها إلى توظيف "منسق النقل والاتصالات" للبدء في أقرب وقت ممكن.



وأوضحت السفارة، في إعلانها، أن الغرض الرئيسي هو العمل في قسم خدمات الشركات مسئولا عن الإدارة العامة للشئون السفارة البريطانية والمالية والموارد البشرية، والنقل، والاتصالات (بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات)، والبروتوكول، وغيرها من الوظائف الإدارية.



وقالت السفارة في إعلانها إن الوظيفة الجديدة بوصفها عضوا رئيسيا في فريق خدمات الشركات، سيكون من يتقلد تلك الوظيفة مسئولا عن الإدارة الفعالة لجميع أمور النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.



وبيًنت السفارة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 8 سبتمبر 2019.