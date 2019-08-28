متحدث البرلمان: كلمة السيسى أمام الـ تيكاد هدفت لتحقيق التنمية داخل أفريقيا

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التيكاد السابعة باليابان، حملت عددا من الرسائل المهمة للعالم كله، وللقمة ودول القارة السمراء لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل افريقيا.



وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم، وجاء فى مقدمة هذه الرسائل أن الشراكة في إطار التيكاد حققت قدرًا كبيرًا من الإنجازات، وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية والإقليمية وان النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" خطوة أساسية لتحقيق أهداف أجندة 2063 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.



وطالب الدكتور صلاح حسب الله، من جميع المعنيين بالتنمية في أفريقيا اعطاء اولوية قصوى لرسالة الرئيس السيسى، التى اكد فيها على أهمية تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة ودعوته باسم أفريقيا لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في القارة ومطالبة الرئيس السيسى لمؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا.



واعتبر الدكتور صلاح حسب الله، تحديد الرئيس السيسى لـ 3 محاور للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادي وأولها تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود والثانية تفعيل كافة المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع والثالثة اعطاء أولوية السعي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، الأمر الذي يتطلب حشد الاستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا من أهم الرسائل التى بعث بها الرئيس السيسى لجميع المعنيين بالتنمية فى افريقيا.