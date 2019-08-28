ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة خاله شكو.. فيديو

طرحت الفنانة ديانا حداد عبر تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أغنية جديدة باسم "خاله شكو" عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.



وجاءت التعليقات من قبل متابعى ديانا حداد على هذا النحو من الإعجاب:



موال جميل جدا وانتى قمر جميل جدا

الله يا برنسيسة

هذا اللحن العراقى اللى أحبه

الله علي احساس صوتك يا برنسيسة



من ناحية أخرى أعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سجلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

