بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا.



ظهرت الفنانة نرمين الفقى في الصورة، بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية هوت شورت أبيض، وشال باللون الفوشيا، وهي جالسة على "المرجيحة"، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقى هو مسلسل "أبو العروسة"، وشارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقى، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، وميدو عادل، وكارولين عزمي، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، وينتمي لفئة الستين حلقة.



