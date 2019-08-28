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تعرف على طرق علاج الإمساك .. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:48 م
توك شو
قال الدكتور محمد منيسي، إستشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنه من الضروري إقامة فحص الاختبارات الحركية ، اختبارات الإخراج، ومنظار قولون عند التعرض للإمساك.

وتابع محمد المنيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر" الأولى"، اليوم الأربعاء أن الإمساك يظهر على الفرد عند دخوله الحمام أقل من 3 مرات بالأسبوع.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن هناك تعليمات يجب على مريض الإمساك اتباعها وهى: المشى ساعة يومياً، شرب لتر ماء قبل كل وجبة بساعة، شرب مياه أثناء تناول الطعام، تناول الفاكهة والخضراوات.

وكشف محمد المنيسي، أن نبات الأرسية من أكثر الطرق علاجاً للحركية، مضيفاً أنه من الضروري على مرضي الإمساك تجنب تناول الفيتامينات والملينات.

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