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أخبار البلد

انت جبان والناس سفلتوك.. شريف مدكور يرد على متابع له دعا عليه بانتشار السرطان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:17 م
شريف مدكور
شريف مدكور
أمل مجدى
نشر الإعلامى شريف مدكور فيديو مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" يرد فيه على أحد مهاجميه الذى نشر فيديو دفاع مدكور عن محمد رمضان، وعلق عليه بالدعاء على شريف مدكور بأن ينتشر مرض السرطان فى جسده ويظل طوال حياته موجودا فى جسمه حتى يتعذب.

ورد شريف مدكور على هذا الشخص: "أنا لا أعرف ديانتك لكن أنا أشك أنك من المسلمين، رغم أنك تنشر آيات من القرآن الكريم".

وأضاف شريف مدكور: "الدين والسنة ليس بهما أى شيء مما تفعله الآن بالدعاء على شخص مريض، لدى الكثيرون من المتابعين غير المسلمين بحبهم وبيدعوللى وبيصلولى مش مكسوف إنهم يشوفوا رسالتك دى؟ وهل ممكن حد فيهم يفكر يدخل فى الإسلام؟ بالنسبالى انتوا خوارج العصر انت واللى زيك".

وتابع شريف مدكور: "إحنا بنغلط ملكش دعوة ولو عملنا حاجة بنعمل حج وعمرة وربنا بيغفرلنا لكن غلطك فيا مش مسامحك عليه ومش هدعى عليك لأن دينى مقالش كده، إنت جبان ومسحت البوست لأن الناس اللى عندى سفلتوك".

وكان شريف مدكور نشر مقطع فيديو يدافع من خلاله عن محمد رمضان خلال أزمته التى تعرض لها أثناء حفلته الاخيرة بالساحل الشمالي.

وقال شريف: "رأيي فى الفن الذى يقدمه محمد رمضان قد يغضب البعض، بعض الممثلين والمطربين في فترة الستينيات والسبعينيات كانوا يرتدون ملابس شفافة من "الشيفون"، برغم موهبتهم.

وأضاف شريف مدكور: "محمد رمضان كان بيسجد في الكواليس، من حقه يا جماعة يسجد، لاعيبة الكرة بيسجدوا بالشورت، ورجليهم وركبهم باينة، يعني العورة مكشوفة، وبتسموهم منتخب الساجدين، وفي الآخر منهم ناس بيتحرشوا".

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