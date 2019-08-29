تصل للسجن 5 سنوات.. تعرف على عقوبات ختان الإناث

أقرّ البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في دور الانعقاد الأول للمجلس، تعديلات على قانون العقوبات، شملت تغليظ عقوبة ختان الإناث، على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذى يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.





ويستعرض "صدى البلد" أهم ما جاء بقانون حظر ختان الإناث:





- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.





- السجن المُشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى إلى الموت.





- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها.



