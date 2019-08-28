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رياضة

زيدان يتمسك بضم بوجبا قبل غلق انتقالات الصيف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:11 م
بوجبا
بوجبا
يتمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ويريد ريال مدريد أن يجعل بوجبا صفعة قوية لغريمه التقليدي برشلونة، حيث يريد اختتام الانتقالات بلاعب بحجم بوجبا.

وقال ماثيان شقيق اللاعب بوجبا إن "أخي سيكون عظيم في ريال مدريد حيث لا يمكن المقارنة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد".

واختتم بـأن النادي الانجليزي لابد من تركه للرحيل هذه الفترة قبل غلق الانتقالات الصيفية 2 سبتمبر.

وأعلن مسئولو النادي الانجليزي من قبل عدم بيع بوجبا لأي فريق إلا بمقابل مادي ضخم يتراوح بين 180 الى 200 مليون يورو.

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