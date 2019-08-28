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1378 رحلة خلال شهر.. حركة جوية مكثفة في مطار برج العرب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:09 م
رجال الخدمات الأرضية
رجال الخدمات الأرضية فى مطار برج العرب
نورهان خفاجي
شهد مطار برج العرب الدولي، خلال شهر يوليو المنقضي حركة مكثفة لعدد الرحلات التي استقبلها المطار وسيرت من خلاله أيضا، والتي تزامن مع بدء مرحلة السفر لموسم الحج لهذا العام.

قدمت محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية فى برج العرب، بالتنسيق مع إدارة المطار، الخدمة لعدد 1378 رحلة على مدار الشهر، حيث خدمت معداتها على المهبط 942 رحلة طيران لشركات أجنبية، وعدد 436 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى 36 رحلة ذهاب وعودة لنقل حجاج بيت الله الحرام من المطار.

وتجدر الإشارة إلى أن مطار برج العرب الدولي، أجرى مؤخرا تجربة طوارئ جريئة على المهبط، ضمن خطة الإستعداد الدائم وخطة الطوارئ والأزمات بالمطار، وشارك في تجربة الطوارئ رجال محطة الخدمات الأرضية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

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