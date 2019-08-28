علي جمعة يكشف عن سبب آخر لارتكاب الذنوب والمعاصي غير الشيطان .. فيديو

أرسلت سيدة سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي تكون بسبب الشيطان"؟.



رد المفتي السابق قائلا: "ليس كل الذنوب والمعاصي بسبب الشيطان ولكن الشيطان هو أحد الأسباب لأن هناك ايضا النفس الأمارة بالسوء، وقال العلماء اذا جاءك داعي الذنب مرة فهو من الشيطان ، وإذا تكرر فهو من نفسك الأمارة بالسوء".



وتابع الدكتور علي جمعة: "الشيطان أقل وسواسا من النفس البشرية لأنه يوسوس ويذهب ولذلك قال الله تعالى "إن كيد الشيطان كان ضعيفا" ، أما النفس فهي مقيمة بداخلك توسوس من وقت لآخر".