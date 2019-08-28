جابوا سيرته لـ أصالة تقترب من 100 ألف مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية "جابوا سيرته"، للفنانة السورية أصالة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقتربة من 100 ألف مشاهدة بعد 22 ساعة فقط من طرحها.



أغنية "جابوا سيرته" لـ أصالة من ألبوم "في قربك" من كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وتعاونت أصالة في ألبومها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم "محمد سرحان، إيهاب عبدالواحد، أميرة عامر، إلهامي دهيمة، عمرو المصري، عمر عادل، جمال الخولي، أحمد العدل، أمير طعيمة، أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين".



وتميز الألبوم الذي ضم 10 أغانٍ بأنه لون جديد، لم تقدمه أصالة كثيرا، خلال مشوارها الفني.

