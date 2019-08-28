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الخشت: نعمل على تحويل 160 مقررا بجامعة القاهرة إلي إلكتروني

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:17 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي - عدسة : هدير عبده
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتجه إلى التحول نحو الجامعة الذكية والتحصيل الإلكتروني والشهادات بعلامة مائية وتحويل 160 مقررا إلي إلكتروني وليست بي دي اف كما اطلقنا مشروع تطوير العقل المصرى.

وأضاف على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن انجازات جامعة القاهرة خلال العام، أنهم يسعون لإطلاق مشروع خذ كتاب وضع كتاب والذي سيتم تنفيذه قريبا ولإطلاق مجلة دولية من كل كلية في الجامعة حيث تم تنفيذ 9018 نشاط خلال العام الدراسي .

وأشار إلى أن الجامعة تمكنت من حصاد الجوائز ومؤشرات التميز حيث أن 25.8 % من الحاصلين علي جوائز الدولة من جامعة القاهرة.

وأوضح أن جامعة القاهرة ساهمت في المشروعات القومية والتنموية كما تمكنت من تفعيل المبادرات الرئاسية والمشاركة في المبادرات الأفريقية تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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