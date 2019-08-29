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برلمان

برلماني يطالب بعرض مقترح تجريم الزواج العرفي على الأزهر

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:48 ص
الأزهر
الأزهر
القسم السياسي
طالب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بأخذ رأي الأزهر في مقترح النائبة آمنة نصير لتجريم الزواج العرفي.

وقال النائب محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن سبب طلبه أخذ رأي الأزهر يعود لكونه الجهة الدينية الرسمية المنوط بها تحديد مدى شرعية الزواج العرفي من عدمه، مؤكدا ضرورة الرجوع إليه قبل مناقشة مشروع القانون.

كانت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب قد اقترحت مشروع قانون تجريم الزواج العرفي وأعلنت التقدم به خلال الانعقاد الخامس.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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