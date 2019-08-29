برلماني يطالب بعرض مقترح تجريم الزواج العرفي على الأزهر

طالب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بأخذ رأي الأزهر في مقترح النائبة آمنة نصير لتجريم الزواج العرفي.





وقال النائب محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن سبب طلبه أخذ رأي الأزهر يعود لكونه الجهة الدينية الرسمية المنوط بها تحديد مدى شرعية الزواج العرفي من عدمه، مؤكدا ضرورة الرجوع إليه قبل مناقشة مشروع القانون.





كانت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب قد اقترحت مشروع قانون تجريم الزواج العرفي وأعلنت التقدم به خلال الانعقاد الخامس.





كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



