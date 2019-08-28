أيمن بهجت قمر يوجه رسالة مؤثرة لوالده.. والسبب نبيل الحلفاوى

كتب المؤلف أيمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيها على رسالة الفنان نبيل الحلفاوى التي كانت تحث على أن بعض المبدعين الكبار رحلوا قبل أن يروا ويفرحوا بإنجازات أبنائهم في مجال الفن.



وقال أيمن بهجت فى تغريدته ردا على نبيل الحلفاوي: "كان نفسي ابويا يشوف اي حاجه عملتها بس الحمد لله وصلت لكل ده بحسه وبسيرته الطيبة وباللي اتعلمته في بيته منه ومن عظماء الفن في مصر.. أ. نبيل الحلفاوي داس على الجرح .. بس على فكره ابويا ماعرفش يخليني زملكاوي".



وكانت رسالة الفنان نبيل الحلفاوى قائلا : "بعض المشاهير الناجحين.. كنت أعرف آباءهم ورأيت بعضهم عندما كانوا صبية أو في بداية المشوار.. والآن أفرح بما حققوه من نجاح ومكانة.. لكن الفرحة تمتزج أحيانا ببعض الأسى.. إن كان والد من أشاهده قد رحل قبل أن يسعد ويفخر بتألق وانطلاقة ابنه.. خاصة إن لم تكن متوقعة".