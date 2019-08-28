الخشت: 100% زيادة بمكافأة النشر الدولي لهيئة تدريس جامعة القاهرة

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم استحداث جائزة شخصية العام وجائزة باسم نجيب محفوظ كما تم زيادة مكافأة النشر الدولي 100 % حيث أصبحت المكافأة 150 ألف في حالة النشر في ساينس ونتشا.





وأضاف الخشت خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن إنجازات جامعة القاهرة خلال العام، أن أى عضو هيئة تدريس له خصم 50 % علي خدمات الجامعة كما تتكفل الجامعة بعلاج أعضاء هيئة التدريس كاملا والعلاج بالخارج إذا تطلب الأمر وتم زيادة مكافأة الإشراف على الرسالة والذي أصبح 3000 جنيه.



وشدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة على أن مميزات التي تم منحها للطلبة هذا العام كالإعفاء من المصروفات نمنحها كل عام تقريبا.