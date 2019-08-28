ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال يكشف عن عادته عند استقلال الطائرة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:32 م
احمد جمال
احمد جمال
أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد جمال عن عاداته وطقوسه ،التى يحرص على فعلها عن السفر واستقلاله الطائرة فى حالة مشاركته فى عديد من الحفلات او المناسبات الخارجية.

وقال أحمد جمال :"النوم في الطيارة مهما كانت مدة الرحلة ده فن لا يتقنه إلا العظماء".

يذكر ان شارك الفنان احمد جمال جمهوره فيديو غنائي من حفلته مساء أمس بقلعة صلاح الدين الأيوبي من مهرجان حفلات القلعة الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية.

وظهر أحمد جمال الفيديو وهو يغني للفنانة الجزائرية وردة علي انغام اغنية "وسافري يا أحزان" والتي لقيت إعجابا كبيرا من الحضور بالحفل.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "اية الحلاوة دي " و " عالمي ".

وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر ل 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

ترشيحاتنا

آخر موعد لتلقي تظلمات بطاقات التموين .. اليوم

يا بوسة ما تمت.. حكم يلغي هدفا للاعب في الدوري البلغاري أثناء احتفاله مع زوجته.. فيديو

تعرف على بديل عامر حسين في لجنة المسابقات باتحاد الكرة

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

صفعة كبري على وجه أردوغان.. قطر تسحب 20 مليار دولار من تركيا.. لماذا أدارت الدوحة ظهرها لأنقرة؟

فاتورة التليفون الأرضى .. استعلم عن قيمة استهلاكك بتلك الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور

رزان المغربى بإطلالة غير موفقة .. والجمهور: مكياج عروسة

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك