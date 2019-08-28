رانيا محمود تحصد ذهبية الخطف في وزن ٧١ كجم فى دورة الألعاب الأفريقية



توجت الرباعة المصرية رانيا محمود بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب.



وتوجت الرباعة المصرية بذهبية الخطف في منافسات وزن ٧١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٩ كجم.



وذهبت الفضية لصالح النيجيرية كارولين أوكوشا والتي رفعت ثقلا وزنه ٩٥ كجم.



وتنافس رانيا محمود على ذهبيتي الكلين والمجموع بعد قليل.



وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 144 ميدالية بينهم 42 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.



وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.