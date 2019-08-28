سفير نيوزيلندا بالرياض يشيد بما قدمته السعودية لأسر ضحايا الإرهاب في موسم الحج

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطاب شكر وتقدير من سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس الماضى، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .



وقال السفير النيوزيلندي في خطابه، إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني للكثير من الضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة للإشراف على دعم البرنامج.



كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكدًا أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.