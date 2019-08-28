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السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد المنعم
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لـ التيكاد اليوم الأربعاء .

ألقي الرئيس كلمة تضمنت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والتأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الإفريقى الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.

وتشارك مصر في القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى وعضوا فاعلا على الساحة الأفريقية وخصوصا في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقي في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور
السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 باليابان .. صور

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