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كفاية تيك توك.. فتاة تتسبب في أزمة مرورية على الطريق السريع.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أثار غضبهم بسبب ما قامت به الفتاة التي كانت تصور مقطعًا من خلال تطبيق "تيك توك".

وقامت الفتاة السعودية أثناء عبورها أحد الطرق السريعة بالسعودية، بالسخرية من أحد المواطنين، والتفت إليها، وتسبب ذلك في اصطدامه بإحدى السيارات أمامه.

واستاء الرواد من ذلك المقطع، معبرين عن غضبهم من تكرار تلك الحوادث التي يكون نتيجتها سيئة للغاية، وقد تتسبب في إنهاء حياة البعض.


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