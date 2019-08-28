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فن

احلي ايام .. أحمد السقا يرد على صلاح عبد الله بعد الكشف عن جذوره

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:42 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
أحمد إبراهيم
رد الفنان أحمد السقا على تغريدة الفنان صلاح عبد الله والتى كشف فيها عن جذوره ومسكنه القديم الذى كان يخجل من ذكره.

غرد صلاح عبد الله قائلا:" زمان وأنا صغير كنت بتكسف أقول إني ساكن في بولاق الدكرور وإني منوفي الجذور ودلوقتي بفتخر إني عشت أكتر من نُص عمري في بولاق وإني منوفي ولا ألوفي كالمثل المشهور بس بمعنى إني أقدر أضحك لأي حد ومع أي حد لكن مفيش حد يقدر يضحك".

وجاء يرد احمد السقا على صلاح عبد الله قائلا : "احلي ايام في بولاق".

يذكر ان صلاح عبد الله آخر أعماله التى شارك فيها وعرضت فى رمضان الماضى وهى "هوجان" و"شقة فيصل" و"فكرة بمليون جنيه".

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