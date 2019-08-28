انعقاد جلسة برلمان الطلائع بالأقصر .. صور

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، الأربعاء، جلسة برلمانيي الطلائع والشباب التي نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بقاعة ديوان محافظة محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم .



وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور أحمد حمدي نائبًا عن الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر وفتحي محمد خير مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من اعضاء برلماني الطلائع والشباب بمختلف مراكز الشباب بالأقصر.



وأشاد نائب المحافظ بالجلسة التي خصصت لملف " النهوض بالتعليم " معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به أعضاء برلماني الشباب والطلائع بمحافظة الأقصر وقدرتهم علي الحوار والمناقشة بشكل حضاري ومتميز بالإضافة الى التزامهم بمراعاة قواعد اللغة العربية فضلا عن المشاركة المتميزة للفتيات مطالبًا أعضاء برلماني الشباب والطلائع بإستمرار تميزهم في هذا المجال، خاصة أن الشباب هم مستقبل الوطن ولابد من الإستفادة من حماسهم وأفكارهم وخططهم المستقبلية مشيرا الي ان الجلسة كانت مثمرة وانه استمع لطلبات الإحاطة والاسئلة المتميزة المقدمة من الطلائع الشباب الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية ، لافتا الي أن برلماني الطلائع الشباب افكار جيدة تهـــــدف الى التثقيف والتدريب على ممارسة الحقوق السياسية وان الجلسة البرلمانية تعبر عن مستوي التقدم الملحوظ في التعليم والذي أثر بالايجاب علي الطالب المصري وذلك يرجع للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الذي يسعي لتطوير منظومة التعليم وتحديثها، مؤكدا ان الهدف الأسمي هو خدمة المواطنين ومساعدتهم وان الدور المجتمعي للشباب هو طبيعة المرحلة خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه القيادة السياسية يولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب ويحرص دائمًا على التفاعل معهم وإشراكهم فى العديد من البرامج التنفيذية والمشروعات القومية والإقتصادية الضخمة بجانب المؤتمرات الشبابية التي تنعقد بصفة دورية .



وبدات الجلسة التي نظمت فى إطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام بإعطاء نبذة مختصرة عن أنشطة برلماني الطلائع والشباب كما قدم الطلائع والشباب رؤيتهم وأفكارهم فيما يتعلق بملف " النهوض بالتعليم " بالمحافظة واستعرضوا عدد من المشاكل في مجالي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.



وتضمنت الجلسة التي تمثلت في محاكاة نموذج " مجلس النواب المصري" استخدام الأدوات البرلمانية عبر تقديم عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بمجال التعليم .



كما تم إصدار عدد من التوصيات المتعلقة بارتفاع كثافة الطلاب في الفصول وتطوير المناهج ورفع رواتب المعلمين وما يخص قضية النهوض بالتعليم وهي التوصيات التي أسفرت عنها ورش العمل التي نفذها أعضاء برلماني الشباب والطلائع .



وفي ختام الجلسة تم فتح باب المناقشة العامة وطرح أسئلة من قبل الأعضاء أجاب عنها ممثل جامعة الأقصر.



وانتهت الجلسة بإرسال برقية شكر من قبل الأعضاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرا للجهود التي تبذلها الوزارة ورعايتها للعديد من البرامج والأنشطة العملية التي تنهض بفكر ووعي الشباب المصري .