خطة لتطهير خزانات مياه الشرب بمدارس شمال سيناء للعام الدراسي الجديد

أعدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، خطة لتطهير خزانات مياه الشرب بالمدارس على مستوى مراكز المحافظة ، في إطار استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019\2020 م.



ووجه الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مراقبي صحة البيئة بالوحدات الصحية بسرعة التحرك وفق الخطة للانتهاء من تطهير الخزانات المنتشرة بالمنشآت التعليمية قبل بدء العام الدراسي.



وطالب شوكة بالتأكيد على ضرورة توافر الاشتراطات الصحية بها خاصة في القاعات الدراسية ودورات المياه ونظافة البيئة المحيطة بالمدرسة وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية، والتأكيد كذلك على مراقبة وتنظيف خزانات المياه، بالتنسيق مع الإدارات الصحية، لضمان عدم تلوث المياه.



وفي بئر العبد قرر سليمان فرج رئيس مدينة بئر العبد بضرورة متابعة المدارس والاطمئنان على جاهزيتها والاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قام رئيس الوحدة المحلية بقرية اقطية، بالمرور على مدرستي اقطية الابتدائي والإعدادي، ومتابعة خزانات المياه بها، والاطمئنان على جاهزيتها للعام الدراسي، وأيضا معاينة سلامة خزانات المياه للاستخدام بحضور المراقب الصحي.



كما نفذ مجلس مدينة نخل بمنطقة وسط سيناء، مبادرة لتطهير الخزانات الأرضية والعلوية بالمنشآت الخدمية بالمركز، حيث تم تنفيذ أكبر عملية تطهير لخزانات المياه العلوية والأرضية في المراكز الخدمية جميعها.



وقال نسر الله محمد ، رئيس مجلس ومدينة نخل، إن الهدف هو تطهير جميع الخزانات العلوية والأرضية بالمجلس، خوفا من حدوث أمراض صيفية معدية أو ناقلة.وأضاف البيك، أن القطاع الصحي قام بتوفير المواد المطهرة بالمعايير المحددة.