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رئيس وزراء الجزائر يجري محادثات مع نظيره الياباني على هامش «قمة تيكاد 7»

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
أ ش أ
أجرى رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، اليوم /الأربعاء/، محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحادثات جرت على هامش فعاليات قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (قمة تيكاد 7)، والتي افتتحت أعمالها صباح اليوم، والتي يشارك فيها بدوي نيابة عن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح.

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