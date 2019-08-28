حبس زوجة مستريح السويس لاتهامها بمساعدة زوجها في الاستيلاء على 40 مليون جنيه

قررت النيابة العامة بالسويس تحت أشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس حبس " ع . أ " 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بمشاركة زوجها في الاستيلاء علي موال المواطنين بالمحافظة تحت مزاعم توظيف الاموال.



واكدت تحريات مباحث الاموال العامة تحت أشراف اللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية و العميد أيمن عبد الحميد رئيس المباحث ان المتهمة شاركت زوجها في الاستيلاء علي اموال المواطنين وقامت ايضاء بالتستر علي المتهم الهارب.



وكان " ع . م " موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائه في العمل تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم.



وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م" بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة بالعين السخنة، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.



كان اللواء محمد جاد مدير الأمن تلقى 20 بلاغا مقدمة من المواطنيين ضحايا المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، وكشف عدد من الضحايا بأن المتهم هرب إلى تركيا.