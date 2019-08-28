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عودة 283 مصريًا من ليبيا وعبور 332 شاحنة عبر منفذ السلوم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:56 م
عودة 283 مصريًا من
عودة 283 مصريًا من ليبيا وعبور 332 شاحنة عبر منفذ السلوم
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 283 مصريًا بينهم 253 سافروا بطريقة شرعية و30 شخصًا بطريقة غير شرعية، وعبرت 332 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة -في بيان اليوم الأربعاء- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1010 أشخاص عبر المنفذ منهم 333 مصريًا و677 ليبيًا، ومغادرة 160 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 172 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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