وضع اللمسات النهائية لافتتاح أول مدرسة فنية زراعية بواحة سيوة

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه جار استكمال الأعمال الانشائية النهائية بمدرسة سيوة الثانوية الزراعية تمهيدا لافتتاحها.



واضاف ان هذه المدرسة تأتي ترجمة حقيقية للتوصيات التي أقرتها لجنة مستشاري السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمناطق النائية خلال زيارة واحة سيوة منذ ستة أشهر.



صرح بذلك الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأضاف إلي أن المدرسة الزراعية بسيوه تقام علي مساحة ٣٥ فدان بالإضافة إلي مزرعة الزيتون بتكلفة ٤٨ مليون جنيه.



وأوضح أن المدرسة تتكون من تسع فصول دراسية وأربع عنابر الأقسام الزراعية وورشتين للتجارة والميكانيكا وأربع صوبات زجاجية وخشبية ووحدتين لتربية النحل والحيوان ومعمل للألبان والصناعات الغذائية وخطان انتاج مخبز ألي ومنفذ بيع للجمهور .



ومن جانبه أكد محافظ مطروح أن مدرسة سيوة الزراعية تعد صرحا تعليميا متميزا جديدا يضاف لسلسلة الصروح التعليمية المتميزة بمحافظة مطروح في السنوات الأخيرة ويخدم قطاع كبيرا من أبناء مدينة سيوة لتخريج كوادر قادرة على خدمة مجتمعهم المحلى فى المجال الزراعي.



