محافظ السويس: تكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.



وأعطى المحافظ توجيهاته للسكرتير العام باتخاذ جميع الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية ، مؤكدًا على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي في يناير 2020.



كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم "مهندس استشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضومن إدارة الحماية المدنية.



وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.



كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الاسكان ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الادارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الاعضاء المختصين.



وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي الا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد علي 2000 جنيه وفقا لاحكام قانون التصالح .



كما تم تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم " مدير الإدارة الهندسية ، مدير التنظيم ، مهندس المنطقة بالحي".



وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه علي اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهرمن تاريخ استيفاء المستندات.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين ، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.