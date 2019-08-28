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محافظات

بـ 256 مليون جنيه.. توقيع 543 عقدا لتقنين أراض زراعية ومبان بالمنيا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:16 م
توقيع 543 عقدا لتقنين
توقيع 543 عقدا لتقنين أراض زراعية ومباني بالمنيا
ايمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، عن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، حيث بلغت 543 عقدًا منها 379 عقد زراعة، 164 عقد مباني ، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن إجمالي مساحات عقود التقنين بلغت حوالي 13049 فدان زراعي و 29447.9 متر مربع مباني ، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% ، والذي بلغ 256 مليون و513 ألف و571 جنيه.

جاء ذلك خلال توقيع المحافظ اليوم لـ122 عقدا جديدا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين ، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة، بحضور احمد جبريل السكرتير العام المساعد والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة .

أوضح المحافظ أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

واستعرض المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم قبيل توقيع العقود تقرير اللجنة الفنية الخاص بتقييم حالات بيع أراضي أملاك الدولة.

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